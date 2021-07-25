TBMM Başkanı Şentop, yarın Azerbaycan'a gidiyor
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TBMM Başkanı Şentop, yarın Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Şentop, yarın Azerbaycan'a gidiyor
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki toplantı 27 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Toplantıda "Bakü Beyannamesi" imza töreni yapılacak.

Toplantı öncesinde Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Bakü'de ayrıca Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı'na çelenk koyma törenine katılacak olan Şentop, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek.

Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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