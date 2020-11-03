TBMM Başkanı Şentop, Viyana'daki terör saldırısını lanetledi Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, Viyana'daki terör saldırısını lanetledi Açıklaması

03.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:43
TBMM Başkanı Şentop, Viyana'daki terör saldırısını lanetledi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

Şentop, teröre karşı küresel iş birliğinin, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet haline geldiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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