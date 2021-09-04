TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak
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TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak

TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 6-8 Eylül'de Avusturya'ya ziyarette bulunacak. Şentop, ziyaret gerçekleştireceği Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun tarafından karşılanacak. Büyükelçi Ceyhun, Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna 6 Eylül Pazartesi günü büyükelçilikte akşam yemeği verecek.

Ziyaretinin ikinci gününde, PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak olan Şentop, "çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadelenin, daha güçlü yasal düzenlemeler gerektirdiği"ne ilişkin verilecek önergenin sunumunda konuşma yapacak.

TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Duarte Pacheco ve Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüşecek. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin parlamento başkanları onuruna çalışma yemeği verecek olan Şentop'un Avusturya'daki Türk toplumu temsilcilerini de kabul etmesi bekleniyor.

Mustafa Şentop, temaslarının son günü olan 8 Eylül Çarşamba günü Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ve Gürcistan Parlamento Başkanı Kakha Kuchava ile ayrı ayrı görüşecek.

Şentop'un, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) Başkanı Gennaro Migliore ile Irak Temsilciler Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Hasan Kareem Al-Chaabawi'yi de kabul etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak - Haberler
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