TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da gazetecilerle bir araya geldi

? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) düzenlediği 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı nedeniyle bulunduğu Viyana'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) düzenlediği 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı nedeniyle bulunduğu Viyana'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda Afganistanlı mülteciler sorununa değinen Şentop, 'Bir zorluk, sıkıntı yaşayan insanlar Türkiye'nin sınır kapılarına geldiğinde kapıları kapatıp, 'Biz sizi istemiyoruz. Bakamayız' demeyi vicdani yaklaşımlarımıza aykırı buluyoruz' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya düzenlemeleri konusunda gelen soruyu Şentop 'Konferansa katılan parlamento başkanlarının, kendi ülkelerinde de böyle bir sorunun olduğunu kabul etmesi ve bunun üzerine bir tartışma olması çok dikkatimi çekti. Konuya ilişkin hukuki altyapı düzenlemesi olması lazım. Bunu ulusal düzeyde yapmak gerekli ama yeterli değil, uluslararası düzeyde de hukuki bir altyapı oluşturulmalı. Sorunun temelinde, çok uluslu şirketlerin, ulusal hukuk düzenlerini tanımayıp kendi koyacakları kuralları devletlere dayatması var' diye cevapladı.

'MÜLTECİLER KÜRESEL BİR SORUNDUR'

Afganistan'dan gelen mülteciler konusunda ise TBMM Başkanı Şentop 'İnsanlar, kendi ülkelerinde bir sorun olduğu için oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. O sorunu çıkaran ülke Türkiye değil ama o sorunun sonuçlarını üstlenmek zorunda kalan ülke Türkiye. Bir zorluk, sıkıntı yaşayan insanlar Türkiye'nin sınır kapılarına geldiğinde kapıları kapatıp, 'Biz sizi istemiyoruz. Bakamayız' demeyi vicdani yaklaşımlarımıza aykırı buluyoruz. Ama mültecileri, dünyanın her yerinden toplayıp sonsuza kadar bakabilecek imkanı hiçbir ülkenin olmadığı gibi Türkiye'nin de yok. Bu, küresel bir sorundur. Küresel bir bakış açısıyla uluslararası toplumun bir araya gelerek, sorunun çözümüne katkı yapması lazım" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesini değerlendiren Şentop, "Görünen o ki NATO ve ABD'nin öncülüğünde Afganistan'da oluşturulmaya çalışılan her neyse o başarısız oldu. Dünyanın birçok yerine 'demokrasi götürmeye' çalışan, bu niyetle yola çıkan ülkeler, gittikleri her yeri bir istikrarsızlık coğrafyası haline getirmişlerdir. Afganistan bunun ilk örneği; Suriye, Irak, Libya aynı şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

AVUSTURYA MECLİS BAŞKANI WOLFGANG SOBOTKA'LA GÖRÜŞME

Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile dün çok olumlu ve faydalı bir görüşme yaptığını aktaran Şentop, "Şüphesiz aynı fikirde değiliz, birçok konuda farklı düşünüyoruz, birbirimizi eleştiriyoruz fakat karşılıklı müzakere ve diyalog zemininin sürdürülmesi gerektiğini, ülke yöneticilerinin, siyasetçilerin popülizm kaygısıyla birbirinin arkasından konuşmaması, varsa eleştiriler, bunların yüz yüze görüşerek değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik ve bunda mutabık kaldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı