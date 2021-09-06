TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da
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TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da

TBMM Başkanı Şentop, Viyana'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Viyana'ya gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Viyana'ya gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki Parlamento heyeti ile birlikte PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Şentop'u Viyana Uluslararası Havalimanı'nda Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun karşıladı.

Görüntü dökümü:

- Şentop'un havaalanında karşılanması

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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