TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Milli Günü'nü kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Milli Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam'ın Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam'ın Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hue'ye kutlama mektubu gönderdi.

Türkiye ile Vietnam arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde parlamentolar arasındaki iş birliğinin karşılıklı temaslar ve diyalog yoluyla güçlendirilmesini dileyen Şentop, "Bu duygu ve düşüncelerle, dost Vietnam halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Vietnam Ulusal Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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