TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi Tuyen'i kabul etti - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi Tuyen'i kabul etti

AA - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, veda ziyaretinde bulunan Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, veda ziyaretinde bulunan Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.

Büyükelçi Tuyen görüşmede, Kovid-19 salgını ile mücadelede Türkiye'nin gönderdiği ve 2 Ocak'ta Vietnam'a ulaşan tıbbi malzeme yardımlarının kendilerini rahatlattığını ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi Tuyen'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi Tuyen'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi Tuyen'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi Tuyen'i kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi Tuyen'i kabul etti

AA - Son Dakika Haberleri

Mustafa Şentop, Vietnam, Ankara, TBMM, Politika, Güncel, Haber

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