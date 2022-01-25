TBMM Başkanı Şentop, Vietnam Büyükelçisi Tuyen'i kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, veda ziyaretinde bulunan Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.
ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, veda ziyaretinde bulunan Vietnam Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.
Büyükelçi Tuyen görüşmede, Kovid-19 salgını ile mücadelede Türkiye'nin gönderdiği ve 2 Ocak'ta Vietnam'a ulaşan tıbbi malzeme yardımlarının kendilerini rahatlattığını ifade ederek, teşekkürlerini iletti.
Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.