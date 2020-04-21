TBMM Başkanı Şentop: Vekillerin 23 Nisan Oturumu'na katılmasına ben dahil kimse engel olamaz Bu yıl TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle bir kat daha anlam kazanan 23 Nisan'da TBMM'de yapılacak özel oturum için "Parlamentodaki törene siyasi partilerimizin genel başkanları da katılmazsa iyi olur" sözleri tepki çeken Meclis Başkanı "Vekillerin katılımına kimse engel olamaz" diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Her yıl 23 Nisan'da TBMM'de gerçekleştirilen özel oturum, bu yıl ulusal egemenliğin ilanının 100. yılı olması nedeniyle daha anlamlı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle kutlama programında değişiklikler olurken Meclis Genel Kurulu'ndaki oturum ise düzenlenecek.

Bu oturuma katılacak milletvekili ve parti genel başkanları üzerinden başlayan tartışmalar hakkında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yetkinreport.com'a açıklamalarda bulundu.

Şentop'un açıklamaları şu şekilde:

"KATILMAYIN DEMEDİM, TAKDİR GENEL BAŞKANLARIN"

– Sayın Şentop, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü oturumunuza Cumhurbaşkanının katılmayacağını, koronavirüs salgını nedeniyle siyasi parti liderlerinin de katılmamasını talep ettiğiniz medyaya yansıdı? Bu talebinizin gerekçesi neydi?

– Öncelikle şunu belirteyim, benim milletvekillerinin Meclis'teki toplantılara katılıp katılmaması konusunda bir kararım olamaz. Bazı milletvekillerinin TBMM Başkanının kararı diye bahsetmesini anlamakta zorlandım. Sayın liderlerle 23 Nisan'da yapılacak program konusunda istişarede bulundum. 23 Nisan günü, daha önceki yıllarda yapılan programların hepsini yapacağız. Bu konuda, zaten TBMM Genel Kurulu 15 Nisan'da karar aldı. Ben, içinde bulunduğumuz salgın tablosunu dikkate alarak, alınan tedbirlere uygun bir şekilde toplantı gerçekleştirilmesini nasıl sağlarız, diye görüştüm. Arzu ettiğim şey, bugüne kadar olumlu sonuçlar aldığımız tedbirlere uyma konusundaki dikkatin sürdürülmesiydi. Bunun için de toplantılara katılacak milletvekillerinin sayısının az olması, böylece sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesi önemliydi. Bu bakımdan, toplantıya katılacak milletvekillerinin makul sayıda belirlenmesi düşünülebilirdi. Bu konuyu konuşurken, Genel Başkanların katılımının milletvekillerinin daha yoğun bir şekilde katılımına sebep olduğunu, belki Genel Başkanların katılmamasının da düşünülebileceğini ifade ettim. Bu bir talep veya teklif değil, sadece istişare amaçlı görüşmede geçmiş bir değerlendirmemdir. Takdir kendilerinindir. Milletvekilleri için de aynı şey geçerli. İsterlerse hepsi gelip katılır. Milletvekillerinin takdiridir. Salgın şartlarında kurallara riayetle, sağlıklı bir şekilde toplantı yapmak amacımız.

"CUMHURBAŞKANI'NA KONUYU BEN AÇTIM"

–Ne dedi sayın genel başkanlar? Katılmayacağını, ya da katılacağını söyleyen oldu mu?

– Tedbirlere uyarak toplantının gerçekleştirilmesi konusundaki hassasiyeti paylaştılar. Ama katılıp katılmama konusunda bir değerlendirmeleri olmadı.

– Peki, Sayın Cumhurbaşkanı katılmayacağını söyledi mi size? Malum, TBMM'nin 100'üncü yılı önemli ve toplumun büyük bir kesiminde bu konuda hassasiyet var.

– Aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben bu konuyu açtım, takdir sizindir, diye.

–Sayın Cumhurbaşkanına neden böyle bir öneride bulundunuz?

– Öncelikle şunu belirteyim, Cumhurbaşkanının 23 Nisan Özel Oturumlarına katılması adeti öteden beri olan bir şey değil. 23 Nisan günü TBMM'nin toplanması geleneği de 1983'te başlamış. Daha önce yok, TBMM'de özel gündemli toplantı yapılmıyor. O dönemde Kenan Evren cumhurbaşkanı olarak 3 kez katılmış, 1988 yılı dahil katılmamış. Merhum Turgut Özal, Merhum Süleyman Demirel hiç katılmamış, Sayın Ahmet Necdet Sezer de ilk kez 2003 yılında katılmış, daha önce 2001 ve 2002'de katılmamış. Sonra Sayın Abdullah Gül ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılmışlar. Meclis'imizin 100'üncü yıldönümü çok önemli, uzun süredir hazırlık yapıyorduk, ama karşı karşıya olduğumuz yüzlerce yıldır görülmeyen şiddette, dünyayı saran bir salgın hastalık. Önerilen tedbirlere uygun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde toplantının gerçekleştirilmesi önemli.

–Medyadaki yorumları görmüşsünüzdür; salgın sürerken çok önemli yasaların görüşmelerinin sürdüğü, şimdi işyerlerini yeniden açmak, fabrikaları yeniden açmak tartışılırken milletvekillerinin özel olarak sakınılması sorgulanıyor. Siyasi parti liderleriyle o şekilde istişare edilip beraberlerinde sınırlı sayıda vekil getirmeleri önerilebilir miydi?

– Dünyada birçok parlamento Mart ve Nisan aylarında çok sınırlı sayıda toplantı yapmış ve çok acil konular için toplanmış sadece. TBMM ise bu süreçte en yoğun çalışan parlamento oldu. Ama dikkat edilirse, bu çalışmaları önerilen tedbirlere riayet ederek yaptı. Daha az katılımla, oturma mesafesi korunarak, maske takılarak vs. Farklı, bir şey söylemiyoruz; yine aynı şekilde, önerilen tedbirlere uyarak toplanalım. İşyerlerinin açılması gibi hususlar ileriye yönelik olarak konuşuluyor; yarın öbür günün konusu değil. Kontrollü sayıda katılım olması konusunda zaten herkes hemfikir.

"DEVLETİ KURAN GAZİ MECLİS"

Murat Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisini dünyadaki parlamentolardan ayıran önemli bir fark vardır. Diğer ülkelerde parlamentoları, tarihi gelişimi içinde devletler oluşturmuş, kurmuştur; TBMM ise inkıraza uğrayan devleti yeniden inşa etmiş bir parlamentodur. "Gazi Meclis" denilmesi, İstiklal Savaşına bizzat katılmış, "savaşmış" Meclis olmasındandır. Meclisimiz İstiklal Savaşını yürüten Meclistir. Birinci Meclis'in milletvekilleri arasında bizzat gidip savaşanlar vardır. Bunların başında aynı zamanda Başkumandan ve İcra Vekiller Heyeti, yani bakanlar kurulu başkanlığını yapan TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Gazi unvanını da bizzat gidip savaştığı ve savaşta yaralandığı için almıştır.

– Evet, Atatürk Cumhurbaşkanı olmadan önce Meclis Başkanı oldu. Bu da sanırım oturduğunuz koltuğun önemini artırıyor.

– Meclisimiz Gazilik karakterini şartların oluştuğu her fırsatta ortaya koymuştur. Mesela, hain FETÖ örgütü 15 Temmuz kalkışmasında bombaladığı sırada Meclis Genel Kurulu toplantı halindeydi ve birlik içinde bu tertibe karşı durdu. Çünkü Meclis'in kuruluşundaki iki prensip bugün de geçerlidir. Bunlardan birincisi tam bağımsızlık hedefi, ikincisi de bu hedefe yönelik mücadelenin milli iradeye dayanmasıdır. O zaman da çok farklı siyasi görüşler tek çatı altında toplanmıştı. Farklı siyasi görüşlere sahip olmak, her konuda ihtilaflı olmayı gerektirmez.

TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünün anlamı ve önemi çok büyüktür. O tarihi dönem bugün ve gelecek için büyük bir ilham kaynağıdır.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Nisan gece yarısından itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı kararını duyurdu. Bu durum TBMM'nin 23 Nisan programında değişikliğe yol açar mı?

-Hayır. TBMM çalışmaları sokağa çıkma yasağından etkilenmez; daha önce de etkilenmemişti. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Bunu 15 Nisan, yani geçen hafta Çarşamba günü ilan ettik. Sabah 09.00'da TBMM'de başlayıp, Anıtkabir'de, Birinci Meclis binasında ve sonra saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'ndaki Özel Oturum ile devam edecek. Temennimiz, sağlıkla âlâkalı önerilen tedbirlere uygun hareket edilmesidir.