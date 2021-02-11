TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor"
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TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor"

11.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:04

TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor" -"Türkiye genelinde yüzde 2,5-3 civarındayken, vekiller arasında yüzde 30'a yakın bir oran var.

TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor"

- "Türkiye genelinde yüzde 2,5-3 civarındayken, vekiller arasında yüzde 30'a yakın bir oran var. Kendileri virüsü almakla kalmıyor, temas sebebiyle seçim bölgesinde vatandaşları da risk altına sokuyor bu durum"

-(Yeni anayasa çalışmaları) "Samimiyetle konuya yaklaşmak önemli. "Şu olursa ben yokum", "Şu olmazsa ancak varım" değerlendirmeleri de yeni anayasa yapmama niyetini ortaya koyar. Ortak noktalar üzerinden gitmek lazım"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop: 'Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor'
TBMM Başkanı Şentop: 'Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor'
TBMM Başkanı Şentop: 'Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor'
TBMM Başkanı Şentop: 'Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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