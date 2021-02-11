TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor"

TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor" -"Türkiye genelinde yüzde 2,5-3 civarındayken, vekiller arasında yüzde 30'a yakın bir oran var.