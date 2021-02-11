TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor"
TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor" -"Türkiye genelinde yüzde 2,5-3 civarındayken, vekiller arasında yüzde 30'a yakın bir oran var.
TBMM Başkanı Şentop: "Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor"
- "Türkiye genelinde yüzde 2,5-3 civarındayken, vekiller arasında yüzde 30'a yakın bir oran var. Kendileri virüsü almakla kalmıyor, temas sebebiyle seçim bölgesinde vatandaşları da risk altına sokuyor bu durum"
-(Yeni anayasa çalışmaları) "Samimiyetle konuya yaklaşmak önemli. "Şu olursa ben yokum", "Şu olmazsa ancak varım" değerlendirmeleri de yeni anayasa yapmama niyetini ortaya koyar. Ortak noktalar üzerinden gitmek lazım"
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı