TBMM Başkanı Şentop, vefatının 9. yılında şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u andı
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TBMM Başkanı Şentop, vefatının 9. yılında şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u andı

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 9. yılında şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u andı
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u vefatının 9. yılında andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u vefatının 9. yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkçe'nin binlerce yılda işlenmiş kadim sesini günümüze ustalıkla taşıyan, gönül ve dava insanı, büyük şair, halk bilgesi Abdurrahim Karakoç'u, vefatının 9. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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TBMM Başkanı Şentop, vefatının 9. yılında şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u andı - Haberler
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