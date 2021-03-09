TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti
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TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti

09.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:06
TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyede bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyede bulundu.

Şentop ayrıca, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i de arayarak taziyelerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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