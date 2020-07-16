TBMM Başkanı Şentop ve yeni Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir'de
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TBMM Başkanı Şentop ve yeni Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27'nci Dönem ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop ve yeni Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir'de
16.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27'nci Dönem ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulunda 7 Temmuz'da yapılan seçimle yeniden başkan seçilen Şentop, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'e geldi.

Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Şentop, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Gazi Meclisimizin ilk Reisi, Cumhuriyetimizin banisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Dönem ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleri olarak huzurundayız.

Milli iradeden aldığımız yetki ve güç ile çerçevesi anayasada çizilen yasama faaliyetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir feragat ve gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Gayemiz, devletimizin gelişip güçlenmesine hizmet edip, milletimizin huzur, güven ve refah içinde yaşamasını temin etmektir. Başkanlık Divanı ikinci devre üyeleri olarak, bu uğurda büyük bir inanç ve samimiyetle görevimizi yapacağız.

İstiklalimizi tehdit eden ve istikbalimize tesir eden her girişimin karşısında duracak, birlik ve kardeşliğimizi muhafaza edip milli hedeflere doğru sabır ve sadakatle yürüyeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA

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