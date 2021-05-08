TBMM Başkanı Şentop ve Ticaret Bakanı Muş, Güler'i yalnız bırakmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in vefat eden annesi Fatma Güler'in cenaze namazına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in vefat eden annesi Fatma Güler'in cenaze namazına katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in Sivas'ta vefat eden annesi Fatma Güler'in cenaze namazı Sivas kent merkezi Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Ayyıldızlı Camisi'nde kılındı. Namaza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Güler'in yakınları ve bazı milletvekilleri katıldı. Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Güler'in cansız bedeni Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı