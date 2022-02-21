TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Gürcistan'dan ayrıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan'dan ayrıldı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna Finiküler Restoran'da akşam yemeği verdi.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti daha sonra yurda dönmek için Tiflis Havalimanı'na gitti. TBMM Başkanı Şentop'u, Gürcistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Giorgi Volksi ile Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria uğurladı.

Şentop ile TBMM Türkiye-Gürcistan Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de Ankara'ya gitti.