TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Arnavutluk'u ziyaret edecek
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TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Arnavutluk'u ziyaret edecek

31.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:46
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Arnavutluk'u ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 4-5 Şubat'ta Arnavutluk'a ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 4-5 Şubat'ta Arnavutluk'a ziyarette bulunacak.

Şentop, resmi ziyarette bulunacağı başkent Tiran'da, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından karşılanacak.

Baş başa görüşmenin ardından Şentop ve Ruçi, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek. Heyetler arası görüşmenin ardından Şentop ve Ruçi, ortak basın açıklaması yapacak. Şentop, daha sonra Arnavutluk Meclisi Şeref Defteri'ni imzalayacak.

Ruçi ise Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna öğle yemeği verecek.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, ilk günkü temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edilecek, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek.

Ziyaretinin ikinci günü olan 5 Şubat'ta cuma namazını İşkodra Merkez Camisi'nde kılacak Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle ziyaret edeceği Hasan Rıza Paşa Şehitliği'ne çelenk bırakacak.

Şentop, İşkodra Hacı Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesi ile Yunus Emre Enstitüsü'ne de ziyaret gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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