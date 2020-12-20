TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek
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TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek

20.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:43
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 21-22 Aralık'ta Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 21-22 Aralık'ta Kuzey Makedonya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Şentop, yarın başlayacak temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Başbakan Zoran Zaev, Meclis Başkanı Talat Caferi ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile görüşecek.

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak Şentop, programda katılımcılara hitap edecek.

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünün, Türk Okçuluğunun Tarihi Serüveni Başlıklı Sergisi'nin açılışını yapacak Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini (UBÜ) de ziyaret edecek ve burada gençlere hitap edecek.

Şentop, ziyaretinin son günü olan 22 Aralık'ta ise Uluslararası Maarif Okuluna ziyarette bulunacak.

Meclis Başkanı Şentop'a, Makedonya ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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