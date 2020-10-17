TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a gidecek
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TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a gidecek

17.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:01
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a gidecek

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak 18-20 Ekim'de Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Şentop, temaslarına Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü olan 18 Ekim'de başlayacak, 19 Ekim'de de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Aynı gün mevkidaşı başta olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop, 20 Ekim'de ise Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

Şentop'a, Azerbaycan ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ eşlik edecek.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma amacıyla Twitter hesabına Azerbaycan bayrağı da ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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