TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Abu Dabi'ye geldi

ABU TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'daki temaslarının ardından beraberindeki parlamento heyetiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi.

Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Şentop, Ghobash ile havalimanında bir süre sohbet etti.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından onurlarına verilen akşam yemeğine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop burada büyükelçilik şeref defterini imzaladı.

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