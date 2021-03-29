TBMM Başkanı Şentop: "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin...
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop: "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır.
TBMM Başkanı Şentop: "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan