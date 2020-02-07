07.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:44

TBMM Başkanı Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir"

Kaynak: AA