TBMM Başkanı Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve...
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TBMM Başkanı Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve...

TBMM Başkanı Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir"

07.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:44
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir"

Kaynak: AA
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