TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'nda konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'na katılarak davetlilere hitap etti. Şentop, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, "Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'na katılmak üzere geldiği Kuzey Makendonya'nın başkenti Üsküp'te davetlilere hitap etti. Şentop, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve adaletin yanında durmak için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Türkiye güçlü bir devlettir ve dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde dost-düşman buna herkes şahitlik yaptı. Yüzlerce ülkenin semasında, tıbbi malzeme götüren uçaklarımız, ülkemizin ve iyiliğin bayrağını gösterdi. Bu bizim için iftihar vesilesidir. İyiliğin hakim olması, kötülüğün, zulmün azalması isteğinden başka bir amacımız yoktur, olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN KARDEŞ KUZEY MAKEDONYA'YA ZARAR VERMESİNİ İSTEMİYORUZ"TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün uluslararası bir terör örgütü olduğunun altını çizerek, "Dost ve kardeş ülkemize de zarar vermesini istemiyoruz. Bunlar bazı devletlerin taşeron örgütleridir. Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum" dedi."ÖRGÜTÜN BİZE DE ZARAR VERMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, FETÖ terör örgütünün kendilerine zarar vermemesini istediklerini ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız hazır. Sizden gelecek karar dosyaları sonrası hemen harekete geçeceğiz. Bu örgütün bize de zarar vermesini elbette istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı