TBMM Başkanı Şentop, üniversiteli öğrencilerle sahur yaptı

TBMM Başkanı Şentop, üniversiteli öğrencilerle sahur yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniverstesi (NKÜ) Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda Şentop, öğrencilerle sohbet edip birlikte sahur yaptı.
Sahur programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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