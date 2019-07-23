TBMM Başkanı Şentop'un valilik ziyareti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi Şentop'u karşılayanlar Şentop'a çiçek veren çocuklar Şentop'un çocuklarla fotoğraf çektirmesi Karşılamaya gelenlerle tokalaşma Şentop'un valilik ziyereti Valilik defterini imzalaması Şentop'un konuşması Ziyaretten görüntüler ERZURUM - TBMM...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uçaktan inişi
Şentop'u karşılayanlar
Şentop'a çiçek veren çocuklar
Şentop'un çocuklarla fotoğraf çektirmesi
Karşılamaya gelenlerle tokalaşma
Şentop'un valilik ziyereti
Valilik defterini imzalaması
Şentop'un konuşması
Ziyaretten görüntüler ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Erzurum'a geldi.
Kaynak: AA
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