TBMM Başkanı Şentop'un kızı YKS eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık sıralamasında Türkiye 32'ncisi oldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık sıralamasında Türkiye 32'ncisi oldu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Saliha Gülru Şentop, sınava İstanbul'da girdi.
Şentop'un kızının bugün açıklanan sonuçlara göre eşit ağırlık sıralamasında Türkiye 32'ncisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı