TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi

TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenle Tekirdağ'da toplanan 3 tır yardım malzemesi selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenle Tekirdağ'da toplanan 3 tır yardım malzemesi selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan yardımların Kastamonu'ya ulaştırılması için Ergene ilçesinde tören düzenlendi.

Tırlarda, 1279 gıda paketi, 109 koli hijyen paketi,1184 su muhtelif gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunuyor.

Törende konuşan Şentop, cumhurbaşkanının talimatlarıyla başlatılan, AFAD'ın öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ile yürütülen yardım kampanyalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu tırlar ihtiyaç olan afet bölgesine gönderilecek. Yapılan yardımlar bundan ibaret değil, çalışmalar devam ediyor. Yardım malzemeleri toplandıkça afet bölgelerine iletilecek. Hayırlı olsun, kazasız belasız ihtiyaç duyulan yerlere ulaşsın. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi
TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi
TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış...
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Hulusi Akar İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Serdar Ortaç Deniz Akkaya
Spor Marcao Arda Güler Erol Bulut Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 22:59:11. #1.16#

title