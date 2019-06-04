TBMM Başkanı Şentop'un katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Sahilde düzenlenen bayramlaşma töreninde uzun kuyruklar oluştu.

Tekirdağ Valiliğince Süleymanpaşa sahil dolgu alanda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Cumhur Mustafa Kınacaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yaklaşık 500 metrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA