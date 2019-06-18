TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA
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