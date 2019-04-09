TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Şentop, kabulde, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutladı.
Şentop'a kabulde, bir kadın polis tarafından çiçek takdim edildi.
Kaynak: AA