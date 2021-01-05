TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri heyeti ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün'ü ayrı ayrı kabul etti.