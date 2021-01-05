TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri
05.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:27
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri heyeti ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün'ü ayrı ayrı kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri heyeti ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün'ü ayrı ayrı kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu