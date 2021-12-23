- TBMM Başkanı Şentop'un Balkan ülkelerine yaptığı ziyaret sona erdi

PODGORICA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyareti sona erdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyareti, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki temaslarının ardından sona erdi. Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile yurda dönmek üzere Podgoritsa'dan TSİ 21.50'de ayrıldı.