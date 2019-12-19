Tbmm başkanı şentop'un azerbaycan temasları
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Tbmm başkanı şentop'un azerbaycan temasları

TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temaslarıAzerbaycan, (DHA)- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis...

19.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:36

TBMM Başkanı Şentop'un temasları

Azerbaycan, ()- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti 'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.

Kaynak: DHA

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: Tbmm başkanı şentop'un azerbaycan temasları
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