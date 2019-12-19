Tbmm başkanı şentop'un azerbaycan temasları
TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temaslarıAzerbaycan, (DHA)- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis...
TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temasları
Azerbaycan, (DHA)- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.