TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temasları
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TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temasları

TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Meclis Başkanı...

19.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:14
TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temasları

TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için 'ın başkenti 'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Şentop'un Ali Asadov ile görüşmesi-Şentop'un Cumabekov ile görüşmesi

-Şentop'un Tanzila Narbayeva ile görüşmesi


Kaynak: DHA
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