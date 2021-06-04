TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uluslararası deniz hukukunun tüm dünya için önemli olmakla birlikte Türkiye için hassaten önem taşıdığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uluslararası deniz hukukunun tüm dünya için önemli olmakla birlikte Türkiye için hassaten önem taşıdığını söyledi.

Şentop, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı'nın birlikte düzenlediği Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Mesajında "Denizcilik ve Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar" başlığıyla düzenlenen sempozyumun açılışına katılmayı planladığını ancak yurt dışı ziyareti nedeniyle katılamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Şentop, iki güzide üniversitenin, uluslararası deniz hukuku alanında sempozyum düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dünya ticaretinin yüzde 80'den fazlasının denizler üzerinden yapıldığını belirten Şentop, Türkiye'nin de ihracatının yüzde 64'ünün, ithalatının yüzde 58'inin denizler üzerinden sağlandığını söyledi.

Şentop, "Bu veriler düşünüldüğünde uluslararası deniz hukuku, tüm dünya için önemli olmakla birlikte Türkiye için hassaten önem taşıyor." diye konuştu.

Kovid-19'un hakim olduğu 2020-2021'de çeşitli lojistik kanallarında aksaklıklar yaşanınca ihracatın aksamadan sürdürülmesi ve dış ticarette insan temasını en aza indirmek için Ticaret Bakanlığınca "temassız ticaret" ve "yerinde gümrükleme" gibi önlemlerin hayata geçirildiğini hatırlatan Şentop, bu kapsamda düzenlenen bütün akademik etkinliklerin karar alıcılar için katkı ve faydasının fazlasıyla yüksek olduğunu kaydetti.

Şentop, deniz hukukunun ve sigortacılığın gelişmesine, daha iyi şartlarda ve barışçıl bir ortamda deniz ticaretinin yürütülmesine katkı sağlayacağına inandığı sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine,...
Son Dakika! Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla' çağrısına yanıt: Bunu açıklayacak kişi ben değilim
Son Dakika! Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına yanıt: Bunu açıklayacak kişi ben değilim
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (7)
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (7)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Adnan Menderes Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Şenol Güneş Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:08:50. #1.15#

title