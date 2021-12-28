TBMM Başkanı Şentop: Üçüncü doz aşımı Turkovac oldum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ben üçüncü doz aşımı Turkovac oldum. İnşallah bu aşıyı en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Burada konuşan Şentop, Arnavutluk ile Arnavut halkının, Türk milletinin kalbinde ayrı yeri olduğunu belirtip, ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parlamentolar arası ilişkilerde de geliştirilebilecek çok büyük imkanlar ve potansiyel olduğunu kaydeden Şentop, uluslararası parlamenter zeminlerde de Türkiye ile Arnavutluk'un iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Meclis Başkanı Şentop, görüşme sonrası konuk mevkidaşına 15 Temmuz'da bombalanan alanı ve Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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