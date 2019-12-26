TBMM Başkanı Şentop TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi kabulünde, Kaslowski, ekonomiye ilişkin öngörüleri ile yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

26.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:44
TBMM Başkanı Şentop TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti

TBMM Başkanı 'un, TÜSİAD Başkanı 'yi kabulünde, Kaslowski, ekonomiye ilişkin öngörüleri ile yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şentop'un, Meclisteki makamında basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.

Alınan bilgiye göre, TÜSİAD Başkanı Kaslowski, görüşmede ekonomiye ilişkin öngörüleri ile yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaslowski ayrıca, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerine ilişkin önerilerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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