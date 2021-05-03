TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'u kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'u kabul etti Şentop: "Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz.

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'u kabul etti

Şentop:

"Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız"

ANKARA - Türkiye Büyük millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop, "Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız" dedi.

Meclis Başkanı Şentop makamında TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'u kabul etti. Kabulde Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan olaylar konusunda detaylı bilgi alan Meclis Başkanı Şentop, TÜRKPA üyesi ülke olarak son günlerde Kırgızistan'ın yaşadığı soruna değinerek, "Son haber aldığımız bilgilere göre Kırgızistan ve Tacikistan arasında bir ateşkes ilan edildi, inşallah bu kalıcı olur. Kırgızistan ve Tacikistan, ikisi de dost ve kardeş ülkemiz. Yaşanan sorunların kalıcı çözümü için adımlar atılması temennimiz. Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Gerek kalıcı bir çözümün sağlanması konusunda gerek arabuluculuk gerekse yaşanan olaylardan zarar gören kardeşlerimizle ilgili olarak bölgeye insani yardım ve destek konusunda ben zaten Kızılay Dernek Başkanımızla da konuştum. Bölgeyle irtibatları ve çalışmaları var. Bu Ramazan ayında iki Müslüman ülkenin iki dost kardeş ülkenin bu şekilde bu noktaya varacak bir çatışma içerisine girmesi çok üzücü. Daha önce de benzer şeyler aynı sebeplerce yaşanmıştı bu bölgede. Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, TÜRKPA üyesi ülkelerden Kırgızistan'da da bir takım sorunlar, saldırıların yaşandığını söyleyerek, "Bu süreçte de Türk işbirliği kurumları olarak desteklerimizi belirtmiştik. Dediğiniz gibi inşallah kısa bir süreç içerisinde bu çatışma sona erecek ve ortaya bir barış süreci sunulacak. Bu sürece bizim de Türkiye'nin de katkıda bulunması Kırgız halkı için çok önemli. Türkiye'nin desteği her zaman Kırgız halkı tarafından hissedilmiştir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'u kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'u kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'u kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'u kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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