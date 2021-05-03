Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz
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Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz

Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz
Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan arasında ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını temenni ederek, "Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan arasında ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını temenni ederek, "Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde konuşan Şentop, heyetten Kırgızistan ve Tacikistan arasında yaşanan olaylar konusunda bilgi aldı. Şentop, son bilgilere göre Kırgızistan ve Tacikistan arasında bir ateşkes ilan edildiğini hatırlatarak, bunun kalıcı olmasını temenni etti. Kırgızistan ve Tacikistan'ın, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeleri olduğunu söyleyen Şentop, "Yaşanan sorunların kalıcı çözümü için adımlar atılması temennimiz. Türkiye olarak biz bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız; gerek kalıcı bir çözümün sağlanması konusunda gerek arabuluculuk gerekse yaşanan olaylardan zarar gören kardeşlerimizle ilgili olarak. Bölgeye insani yardım ve destek konusunda Kızılay Dernek Başkanımızla da konuştum; bölgeyle irtibatları ve çalışmaları var. Bu ramazan ayında iki Müslüman ülkenin, iki dost kardeş ülkenin bu şekilde bu noktaya varacak bir çatışma içerisine girmesi çok üzücü. Daha önce de benzer şeyler aynı sebeplerce yaşanmıştı bu bölgede. Kalıcı bir şekilde bu sorunların Tacikistan ve Kırgızistan bölgesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz
Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz
Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz
Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz
Şentop: Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki sorunun çözülmesini istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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