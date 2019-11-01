TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'yi güçlü kılan devlet millet bütünleşmesidir"

01.11.2019 21:11

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'yi güçlü kılan esasen devlet-millet bütünleşmesidir. Zaman zaman bu tür sorunlar yaşadık. Devlet ayrı telden, millet ayrı telden çaldığı dönemler oldu" dedi.



TBMM Başkanı. Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ev sahipliğinde düzenlenen oda borsalar istişare toplatışında ilçe genelinde yer alan meslek odaları ile Tekirdağ il genelinde yer alan ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının yöneticileri ile bir araya geldi.



Şentop, yaptığı konuşmada, "20. yüzyıl bitti 21. yüzyılda yeni bir dünya düzeni ihtiyacı ortaya çıktı. İki kutuplu dünyada, siyasette de ekonomide de hukukta da devlet yöneticilerinin rahatlığı söz konusuydu, bloklardan birinde yer alıyorsunuz dolayısıyla dünyadaki temel meselelerle ilgili ayrıca politika üretmene gerek yok senin içinde bulunduğun bloğun ana hatları ile belirlediği politikaların içinde sen de gidiyorsun sürükleniyorsun. Doğu Bloğu, Batı Bloğu, NATO, Varşova Paktı falan o bitti" dedi.



"Bittikten sonra bazılarına göre çok kutuplu bazılarına göre kutupsuz veya hiç kutuplu diyorlar daha enteresan bir ifadeyle bir dünya var karşımızda" diyen Şentop, "Duruma göre güçleri değiştirebiliyorlar, çok dinamik bir süreç, devletlerin ülkelerin. Böyle bir süreçte Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaklaşık 17 yıllık bir zaman içerisinde başta kendi siyasi istikrarını sağladı, daha sonra ekonomik istikrar, bununla beraber sosyal barışı sağladı Türkiye ve bunun vermiş olduğu güçle bölgesel ve küresel bir aktör olarak Türkiye ortaya çıktı" diye konuştu.



"Tabii Türkiye'nin bu gelişmesini, Türkiye'deki bu yeni politika, yeni yönetim anlayışını tam olarak anlayamayanlar var daha dünyada, bir çok ülke aslında" diyen Şentop, "Türkiye'yi güçlü kılan esasen devlet - millet bütünleşmesidir. Zaman zaman bu tür sorunlar yaşadık. Devlet ayrı telden, millet ayrı telden çaldığı dönemler oldu. Ama milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleşmesi, devletin amaçları ile milletin amaçlarının ortaklaşması çok önemli bir mesele. Tarihimizin her döneminde biz bunu başardığımız zaman büyük hamleler yapabilmişiz. Bunu ne kadar büyük ölçüde gerçekleştirirsek devlet de o kadar iddialı temel politikalarının, tezlerinin arkasında kararlı bir duruş sergileyebiliyor. İşte Türkiye bu 17 yıllık dönemde bunu sağladı, bunu gerçekleştirdi" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA