TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor. Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli 'Genel Sağlık Sigortası' sistemini Türkiye'de kurmamız sayesinde, salgın sürecinde her bir vatandaşımız en yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanabildi" dedi.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) Covid-19 Salgını Birinci Olağanüstü telekonferans toplantısı AK Parti Ankara Milletvekili ve APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımcı üye ülkelere hitap ettiği video mesaj yayımlandı. Şentop mesajında, Covid-19 salgını sürecinde bulaşıcı hastalıkların küresel bir krize dönüşüp tüm insanlığı etkileyebildiğinin tecrübe edildiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yedi ay içerisinde her kıtadan, her ırktan, her dinden on milyonu aşkın kişi bu hastalığa yakalandı ve beş yüz binden fazla insanı kaybettik. Ortak bir derdi, müşterek bir acıyı yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu itibarla, yaralarımızı birlikte sarmak, çözümü de birlikte bulmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Salgının; psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve diğer birçok alanda etkilerinin önümüzdeki dönemde yaşanarak görüleceğini belirten Şentop, uluslararası ilişkilerin de ortaya çıkan etkilerden vareste kalmayacağına dikkat çekti.'ZOR BİR İMTİHANI BAŞARIYLA VERMİŞ OLDUK'Salgının uluslararası ilişkilerde nasıl bir etkisi olacağı tartışmalarında bir kefeye 'korumacı ve güçlü ulus devlet' diğer kefeye de 'güçlü küreselleşme ve daha etkili uluslararası ve uluslar üstü örgütler' anlayışının yerleştirildiğine işaret eden Şentop, şunları kaydetti: "Kanaatim odur ki, hem vatandaşlarını koruyabilen güçlü devlet mekanizmasını inşa edip yaşatabilmeliyiz hem de giderek derinleşen ve yayılan bölgesel ve küresel sorunlara güçlü çok taraflılık ve iş birliği ile mukabele edilebileceğini görerek, uluslararası örgütlerimizi daha etkili ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterir hale getirmek zorundayız. Bir başka deyişle, koronavirüs salgını, mücadelenin temel aktörü olan ulus-devletlerin önemini ve rolünü artırmış olsa da küresel seviyede işbirliğinin ve uluslararası toplum dayanışmasının insanlık için büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer alıyor. Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli Genel Sağlık Sigortası sistemini Türkiye'de kurmamız sayesinde, salgın sürecinde her bir vatandaşımız en yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanabildi. Bugüne kadar sağlığa, tıp eğitimine ve tıbbi araştırmalara yaptığımız yatırımların ne kadar yerinde olduğunu; sağlığa yapılan yatırımın neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini de ispat etmiş oldum. Yine, Türkiye olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle zor bir imtihanı başarıyla vermiş olduk."

Kaynak: DHA