TBMM Başkanı Şentop, Polonyalı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Polonya'daki temasları kapsamında bugün ilk olarak, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Şentop ve Witek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretin, parlamento başkanları düzeyinde 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olması sebebiyle önem taşıdığını belirten Şentop, ikili ve çok taraflı parlamenter diplomatik ilişkileri geliştirme amacıyla ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Şentop, Türkiye-Polonya arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin çok derin, tarihi temelleri olduğuna dikkati çekerek, "600 yılı aşkın bir süredir iki ülke arasında siyasi, dostluk temelli ilişkiler devam ediyor. Bu süre içerisinde, bugün var olan birçok ülke, daha tarih sahnesine çıkmamıştı. Bu kadar derin, köklü ilişkileri olan iki ülke, dünyada belki de benzer şekilde yoktur." dedi.

PARLAMENTER DİPLOMASİ BOYUTUYLA ADIMLAR ATTIK

Öte yandan yakın zamanda ilişkileri geliştiren, güçlendiren çok önemli adımlar atıldığını vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan birincisi, 2009 yılında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Nihayetinde yakın zamanda Cumhurbaşkanı Duda'nın Türkiye ziyareti ile beraber birçok alanda çok kapsamlı, çok önemli anlaşmalar imzalandı, adımlar atıldı. Biz, bugün bu ziyaretimizde, iki ülke arasındaki bu tarihi temelleri güçlü olan ve hükümetler arasında çok mükemmel düzeyde yürüyen ilişkilere, parlamenter diplomasi boyutuyla adımlar atmak için bir araya geldik. Birçok konuyu Sayın Başkan'la müzakere ettik. Türkiye olarak, her zaman Polonya ile birlikte müttefik ve dost ülke olarak, ortak paylaştığımız değerler ve güçlü müttefiklik anlayışı içerisinde ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz.

ÜÇLÜ MEKANİZMAYI DEVLET BAŞKANI DÜZEYİNE TAŞIMAK İSTİYORUZ

Türkiye, Polonya ve Romanya arasında 10 yıldır dışişleri bakanları düzeyinde devam eden bir üçlü mekanizma var. Bu üçlü mekanizmanın devlet başkanları düzeyine taşınması konusunda bir mutabakat sağlanmıştı. Biz de buna parlamento başkanları boyutunu da ekleyerek bu mekanizmayı güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Bunu en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirme konusunda teklifimi Sayın Başkan'a ilettim. Türkiye-Polonya-Romanya meclis başkanları toplantısını Türkiye'de yaparak, bu üçlü mekanizmayı parlamentolar düzeyinde de geliştirmeyi arzu ediyoruz."

Şentop, bu çerçevede ekonomi, savunma sanayi, turizm alanları başta olmak üzere pek çok alanda iş birliği konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, bu konuları ileri seviyelere taşımayı düşündüklerini bildirdi.

TÜRKİYE, GÜVENLİK KONUSUNDA BİZİ DESTEKLİYOR

Polonya Meclis Başkanı Witek, iki ülke parlamentoları arasında dostluk gruplarının, iş birliğini yoğun şekilde devam ettirdiğini ancak bu iş birliğini bir üst seviyeye çıkartmak istediklerini kaydetti. Bunlardan birinin, ilişkileri, Polonya, Romanya ve Türkiye olarak üçlü ilişkiler kapsamında geliştirmek olduğunu belirten Witek, "Böylece çok kritik konulara daha kapsamlı yaklaşabileceğiz. Özellikle güvenlik konusunda Türkiye, hem NATO üyesi hem de ikili olarak müttefiklerimizden birisi. Güvenlik konusunda bizi desteklemekte" dedi.

THY; YEMEN, AFGANİSTAN, IRAK VE DİĞER BU TÜR ÜLKELERDEN BELARUS BİLETLERİNİ ASKIYA ALACAK

Toplantıda, uluslararası alanda da birçok konuya değindiklerini dile getiren Witek, "İki ülkenin, güvenliğe ve refaha, hem bölgesel hem global olarak katkı sağlayabileceği şüphe götürmez bir gerçektir" diye konuştu. Witek, AB'ye gerçekleştirilmeye çalışılan yasa dışı göç kapsamında sadece organizatörler değil aynı zamanda bunun arkasında duran devlet mercilerine karşı da mücadele vermede gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini anlattı. Witek, THY'nin Yemen, Afganistan, Irak ve diğer bu tür ülkelerden Belarus'a uçmak isteyenlerin biletlerini askıya almasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kovid-19 ile mücadele konusunun da ele alındığını, iki ülke ticaret hacminin salgına rağmen çok daha yüksek rakamlara ulaştığını ifade eden Witek, iki ülke arasında ticaretin, ikili ilişkilere büyük katkı sağladığını kaydetti.