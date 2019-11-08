TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm" başlıklı 4. oturuma başkanlık etti.
08.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:16
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Büyümenin ve sosyal içermenin lokomotifi olarak sürdürülebilir turizm" başlıklı 4. oturuma başkanlık etti.
Kaynak: AA
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin kültür hazinesini tüm dünyaya sunmak istiyoruz"