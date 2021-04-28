TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış...
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış için tehdit oluşturan bir unsur karşısında tavrıyla ilgili durumdur.
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış için tehdit oluşturan bir unsur karşısında tavrıyla ilgili durumdur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz