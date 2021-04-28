TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış...

TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış...
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış için tehdit oluşturan bir unsur karşısında tavrıyla ilgili durumdur.

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış için tehdit oluşturan bir unsur karşısında tavrıyla ilgili durumdur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

Bu da 'korona' havuzu
Bu da 'korona' havuzu
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! 'Evden çok adliyede zaman geçiriyorum'
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! "Evden çok adliyede zaman geçiriyorum"
Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti
Sınır ötesinde kirli plan! İki terör örgütü Türkiye'ye karşı birleşti, istihbarat deşifre etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:06:37. #1.15#

title