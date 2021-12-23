TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Karadağ ilişkileri en iyi dönemi yaşamaktadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'da basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şentop, 'Ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler mükemmel bir düzeyde. Tarihinin en iyi dönemini yaşamaktadır' dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-Karadağ ilişkilerinin güçlü beşeri bağlara sahip olduğunu vurgulayarak, 'Sayın başkanla bugün gerek baş başa görüşmemizde gerekse heyetlerimizle birlikte yaptığımız görüşmelerde parlamentolar arası iş birliğimizi Türkiye-Karadağ arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de etraflı bir şekilde değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler mükemmel bir düzeyde. Tarihinin en iyi dönemini yaşamaktadır. Bölgesinde barış ve istikrara stratejik değerde bir katkı sağlayan Karadağ, Balkanlar'ın ve Avrupa'nın çok önemli bir parçasıdır. Karadağ bir arada yaşama kültürü bakımından da bölgesinde örnek bir ülke konumundadır. Bu takdire şayan birlik ve bütünlüğün uyum, huzur ve barış ortamının korunması, Boşnak ve Arnavut kardeşlerimizin de bu güzel ve model ülkenin kurucu unsurları olarak bütün Karadağ halkıyla birlikte refah ve mutluluk içinde yaşaması, samimi bir arzumuzdur' dedi.

'KARADAĞ'IN AB'YE TAM ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ'

Şentop, Karadağ'ın en kısa zamanda Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin Türkiye'nin arzusu olduğunu ifade ederek, 'Dostumuz ve müttefikimiz Karadağ'ın bir an önce Avrupa Birliği'ne tam üye olması bizim temennimiz arzumuzdur. Bu konuda her türlü desteği uluslararası zeminlerde de ifade ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Dukanoviç ve Başbakan Sayın Krivokapiç ile de önemli görüşmeler yapacağız' diye konuştu.

'PARLAMENTOLARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK'

TBMM Başkanı Şentop, ayrıca Türkiye-Karadağ parlamentoları arasında iş birliğine dayalı protokolün de imzalandığını duyurarak, 'Bugün aynı zamanda Sayın Beçiç ile iki ülke parlamentoları arasında iş birliğine dair bir protokolü de imzaladık. Esasen zaten iş birliğimiz var ama bunun bir altyapısını güçlendirecek bir protokol imzalamıştık. Bu konuda iyi uygulamaların ve tecrübelerin paylaşılması hususunda önemli bilgi alışverişleri yapmış olacağız. Bilhassa parlamentodaki ekiplerimizin, bürokratlarımızın çalışmalarına bunun önemli faydası olacağını düşünüyorum. Parlamenter düzeydeki ikili ilişkilerimizi bu sayede, bu vesileyle derinleştirmiş olacağız. Protokolün ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.