TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'den rahatsız olanlar var, bununla iftihar ediyoruz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Siyasetçiler, yabancı ülkelerin yöneticileri arasında Türkiye'den rahatsız olanlar da var ama bu rahatsızlıkların sebebini gördüğümüzde de bu bizi sevindiriyor, memnun ediyor. Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlıklar olsun, bu rahatsızlıklar artsın. Biz bununla iftihar ediyoruz, bundan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi tarafından düzenlenen 2021-2022 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Namık Kemal Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşen 2021-2022 Akademik yılı açılış törenine TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından akademik yıl açılışı için ilk dersi TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop verdi.

NKÜ tarafından düzenlenen Akademik yıl açılış töreninde ilk dersi veren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a konuşmasının ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından tablo hediye edildi.