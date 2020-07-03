TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'de bu konuda düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim....
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TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'de bu konuda düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim....

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'de bu konuda düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Çok uluslu şirketleri kuralları ben koyarım yaklaşımını terk etmesi gerekiyor" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ""Türkiye'de bu konuda düzenlemelerde yetersizlik olduğunu...

03.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:28

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'de bu konuda düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Çok uluslu şirketleri kuralları ben koyarım yaklaşımını terk etmesi gerekiyor"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ""Türkiye'de bu konuda düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Çok uluslu şirketleri kuralları ben koyarım yaklaşımını terk etmesi gerekiyor" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, Sakarya'da meydana gelen kazaya ilişkin olarak, Sakarya valisi ile görüştüğünü ve bilgi aldığını söyleyerek, "Bunlarla ilgili gerekli tedbirler, tedavi çalışmaları devam ediyor. Bütün imkanlarla beraber patlamaların sona ermesi, çıkan yangının söndürülmesi için gayret gösteriliyor" şeklinde konuştu.

Barolar ile ilgili düzenlemeye yönelik soruya Başkan Şentop, "Komisyon'da milletvekili arkadaşlarımızı müzakerelerden sonra nihai metin ortaya çıkartıyorlar. Bundan olağanüstü tablo olduğunu düşünmüyorum. Baro Başkanları'nın bir kısmı Çankaya kapısının dışında bulunuyorlardı. Uzun süredir salgın dolayısıyla Meclis'e giriş yasağı uyguluyoruz. En son 1 Temmuz itibariyle 31 temmuz 'a kadar girişle ilgili kısıtlama uzatıldı. Meclisin güvenliği ile ilgili, yetki iç tüzüğe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndadır. İdare Amirlerimizden kendi aldıkları kararın titiz bir şekilde uygulanmasını tekrar rica ediyorum. Bizim ayrıca iç tüzüğün öngördüğü güvenlik yönetmeliği de var. Meclise giriş ve çıkışlarla ilgili ve kimlik bilgileri, giriş kartları ile ilgili hükümler içeriyor. Milletvekillerimizin kendi yanlarında getirmiş olduğu kendi araçlarında getirmiş olduğu misafirlerinin de kaydının yapılmış olması ve giriş kaydı yapılarak sokulması yönünde hükümler var. Bazı milletvekili arkadaşlarımızın kimlik bilgisini güvenliğin bilmediği, kim olduğunun kaydettirilmediği, giriş kartı alınmadan Meclise sokulmaya çalışıldığına dair bilgiler oldu. Ben bu arkadaşlarımızı ikaz ettim. Böyle bir şey olamaz. Burada milletvekillerinin öncelikle meclisin güvenliği ile ilgili iç tüzüke göre milletvekillerinin bizzat kendilerinin riayet etmesi lazım" değerlendirmesini yaptı.

Adaylık başvurusuna ilişkin soruya Şentop, "Takdir Türkiye büyük millet Meclisi'mizindir. Bu konuda bütün arkadaşlarımızın desteğini bekliyorum" ifadelerini kullardı,.

TBMM'de 200-600 arasında test yapıldığını belirten Şentop, oransal olarak test sayısının yüksek olduğunu ifade etti.

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin soruya Şentop, konunun bütün dünyanın sorunu olduğunu belirtti. Şentop, "Türkiye'de bu konuda düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim. Çok uluslu şirketleri kuralları ben koyarım yaklaşımını terk etmesi gerekiyor. Bir ülkede faaliyet gösterecekse, o ülkede bir temsilciliğinin, hukuki anlamda bir muhattabının olması gerekiyor. Cezai olarak sorumlulukların arttırılması gerekiyor" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'de bu konuda düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim....

Kaynak: İHA

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