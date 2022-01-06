TBMM Başkanı Şentop: Türkiye daima Kazakistan'ın yanında

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet