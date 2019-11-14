14.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:16

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir"

SİVAS - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sivas'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na inen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ilk olarak Sivas Ulu Camii'nde öğle namazını kıldı. Ardından aynı camideki Üner Mayalı ve Nimet Uğurlu'nun cenaze namazlarına katıldı. Daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Salih Ayhan'dan makamında brifing alan Şentop, ziyaret defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Büyük bir diplomatik başarı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirip, Türkiye'nin büyük bir diplomatik başarı elde ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı ziyaret önemli bir ziyaretti. Biliyorsunuz öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle gidip gitmeme konusun usun süre değerlendirildi. Öncesinde yine Cumhurbaşkanımızın sayın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, önemli bir ziyaret olacağı anlaşılınca gitmeye karar verdi. Dün ikiyi ve heyetler arasında uzun süren görüşmeler yapıldı. Sonrası açıklamaları hep beraber izledik. Ben çok önemli mesafe alındığı kanaatindeyim. Amerikan Senatosunda 1915 olaylarıyla ilgili teklifin gündeme alınmaması, görüşülmemesi oldu. Türkiye ile ilgili ABD'de, Avrupa ülkeleri de Türkiye'yi farklı kaynaklardan, Türkiye'yi dışarıdan takip eden kaynaklardan veya Türkiye'nin hasmı olanların beyanlarından değerlendirmeye çalışıyorlar. Hepsinde de hatalı sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Türkiye'yi Türkiye'den dinlemeleri gerektiğinin her zaman önemli olduğunu dile getirdik. Bir takım kanaatleri var ama bu kanaatlerin dayanağı olacak doğru bilgiler yok ellerinde. Bu şekilde olunca gerçekçi politikalar üretmeleri de mümkün olmuyor. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin doğru bilgileri aktarma adına önemli olduğunu görüyorum. Türkiye gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde" dedi.

Kaynak: İHA