TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bir umudun adıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bir umudun adıdır ve bu umuda içeride ve dışarıda düşmanlık yapanlar önceden olduğu gibi yine faaliyet halindedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Amasya'da Saraydüzü Kışla Binası Müzesi'ni ziyaret etti. Yıldırım Beyazıd Camii'ne geçerek cuma namazını kılan Şentop, daha sonra Amasya Üniversitesi tarafından kongre merkezinde düzenlenen 'Amasya Genelgesi'nin 100'üncü yılında Milli İrade ve Milli İstiklal' adlı panelde konuştu.

'DÜŞMANLIK YAPANLAR FAALİYETTE'

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'ye düşmanlık yapanların faaliyet halinde olduğunu belirterek, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, 100 yıl önce olduğu gibi, istiklalini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adıdır. Türkiye bugün, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' ruhunun adıdır. Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. Türkiye bir umudun adıdır ve bu umuda içeride ve dışarıda düşmanlık yapanlar önceden olduğu gibi yine faaliyet halindedir. Fakat adları, kisveleri ve gayeleri ne olursa olsun bu düşmanlar bilmelidirler ki, Türkiye'nin ezici çoğunluğu, vatanını ve hürriyetini korumayı varoluşunun bir şartı saymaktadır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BEKASINI HERŞEYİN ÜSTÜNDE TUTMALIYIZ'

Türkiye'nin bekasının herşeyin üstünde tutulması gerekitğini dile getiren TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan çevrelere karşı birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi korumak; bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlere karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Gün, küçük siyasi kavgaların tartışma ortamında zaman yitirme günü değildir. Geçmişte bu gündelik kavgalardan çok çektik. Artık bu kavgalarla, küçük polemiklerle vakit kaybetmemeli, Türkiye'nin bekasını herşeyin üstünde tutmalıyız" diye konuştu.

'TBMM'NİN AÇILIŞININ 100. YILI'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılının önemli olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop, "2020 yılı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı olacak. Sadece milli tarihimiz için değil, Türk ve İslam dünyasının tamamı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı önemli. Bu sebeple önümüzdeki yılın özel bir anlamı var. Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklalimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'yi ve Türk milletini ebediyete kadar yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğimizi bütün dünyaya tekrar ilan edeceğiz. İnşallah gururla anlatacağımız güzel etkinlikler yapacağız" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, buradaki programın ardından kentten ayrıldı.



Kaynak: DHA

- Harmancıamasya