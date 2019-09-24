TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert...

24.09.2019 10:54

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı Genel Kurulu konuşmasında, Türkiye'nin en çok insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı Genel Kurulunda konuştu. Dünyanın ciddi göç hareketleriyle yerinden edilme gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyleyen Şentop, "Bu sorunlara karşı, çok taraflılığı ve ortak gayretleri esas alarak müşterek bir duruş geliştirmeliyiz. Bu nedenle bu yılki temamızın 'Büyük Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık' olarak belirlenmiş olmasını isabetli ve zamanın ruhuna uygun buluyorum" diye konuştu.



Şentop, uluslararası örgütlerin bir kısmının, özellikle de Birleşmiş Milletlerin (BM), kuruluş amaçlarında öngörülen dünya barışını sağlama misyonunu yerine getirmekten çok uzak olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu "Dünya beşten büyüktür" itirazıyla ifade ettiğini hatırlattı. Uluslararası siyaseti ve küresel dengeleri dinamik ve sahici kurumlarla ele almanın en akılcı yol olduğunun altını çizen Şentop, "Dolayısıyla son yıllarda ivme kazanan parlamenter diplomasi süreçlerini ve parlamentolar arası zirveleri bu açıdan değerlendirmenin önemli ve hayati olduğu kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.



"Pek çok ülkeyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması kurduk"



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamentoların diplomaside ve dış politikada kayda değer rol üstlenmeye başladığına dikkat çekerek, "Parlamenterler, artık dış siyasetin teşkili ve tatbikinde daha aktifler. Bizler, dünyanın kalbindeki Avrasya coğrafyasında halklarımızın temsilcileri olarak parlamenter diplomasiyi etkin şekilde kullanmalıyız" şeklinde konuştu. Türkiye'nin, büyük Avrasya coğrafyasında sürmekte olan kapsamlı dönüşüme uygun şekilde "Yeniden Asya" başlığıyla girişim başlattığını anımsatan Şentop, "Bu girişimle Türkiye, Asya genelinde ortaya çıkan çok yönlü dinamizmden daha iyi ve verimli biçimde yararlanmayı ve buna katkı sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.



Şentop, "Avrasya Parlamento Başkanları Süreci"ni de bu yeni girişimin, çok taraflı parlamenter boyutlarından biri olarak gördüklerini ve önemsediklerini ifade etti.



Türkiye'nin dış politikasını "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda yürüttüğüne işaret eden Mustafa Şentop, "Bu anlayışla, pek çok ülkeyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması kurduk. 'Yeniden Asya' girişimimiz ile bu sayıyı daha da artıracağız" diye konuştu.



TBMM Başkanı Şentop, yakın çevredeki ihtilaflara kesin çözümler bulunması için "bölgesel sahiplenme" anlayışının önem taşıdığını dile getirerek, "Bu çerçevede, çok taraflı iş birliği süreçlerine ve bölgesel girişimlere öncülük ediyoruz. Esasen, Avrasya Parlamento Başkanları Toplantıları sürecini de bölgesel sahiplenme kavramının parlamenter diplomasi boyutu olarak telakki ediyoruz" ifadesini kullandı.



Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Şentop, "Türkiye, 2016 ve 2015 yıllarında ikinci, 2014-2013 ve 2012'de ise üçüncü en çok insani yardım yapan ülke oldu. Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir. Bu durum, dış politikamızın insani boyutunu ifade eden en güzel sonuçtur" dedi. - NURSULTAN

Kaynak: İHA