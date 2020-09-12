TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, 27 Mayıs 1960'la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi...
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, 27 Mayıs 1960'la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır".
12.09.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:36
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, 27 Mayıs 1960'la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır". - İSTANBUL
Kaynak: İHA